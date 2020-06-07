Сегодня, 8 июня, в 06:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе завершается действие жесткого карантинного режима.

Граждане смогут беспрепятственно покидать места проживания. Возобновляется работа всех объектов торговли и сферы услуг. Будет функционировать общественный транспорт, разрешена эксплуатация личного.

Напомним, что Оперштаб принял 4 июня решение об ужесточении правил карантина, исходя из ухудшения общей эпидемиологической ситуации и резкого роста числа инфицированных в стране.

Также отметим, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов не исключил, что аналогичный жесткий режим карантина в крупных городах страны может применяться и 13-15 июня.

Minval.az