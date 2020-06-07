В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 125 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Четыре пациента с коронавирусом (1947, 1954, 1956 и 1958 г.р.) скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7553 факта заражения коронавирусной инфекцией. 4149 человек вылечились, 88 скончались, 3316 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 339876 теста на коронавирус.

Minval.az