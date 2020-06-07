8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном осадков не ожидается, подует южный ветер.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.

8 июня в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых горных районах возможны молнии, кратковременные дожди, град.

Утром местами слабый туман, подует восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 31-36 градуса тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 20-25 градус тепла.

Minval.az