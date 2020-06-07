Стало известно количество обращений на станцию скорой медицинской помощи города Баку в период действия ужесточенного специального карантинного режима.

Как передает Report, по словам заместителя главврача столичной станции скорой помощи Нуриды Фарзалиевой, в связи с введением ограничений на передвижение граждан в выходные дни скорая медицинская помощь работает в усиленном режиме:

«Если в будние дни на нашей линии работают 139 бригад, то в субботу и воскресенье мы задействовали на этой линии 155 бригад».

Н.Фарзалиева также отметила, что по сравнению с прошлыми днями выросло количество обращений в скорую помощь: «Если раньше мы выполняли до 1 600 вызовов за день, то согласно статистике за последний день (суббота, 6 июня) их количество достигло 2 300».

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