Министры ОПЕК+ одобрили продление текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти до конца июля, но без участия Мексики. Таким образом, общая квота должна составить 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщили Report из Министерства энергетики Азербайджана, страны, не выполнившие договоренности по сокращению добычи на 100%, должны сделать это в июле, августе и сентябре.

Согласно новой «Декларации о сотрудничестве», Азербайджан должен выполнить свои обязательства в размере 164 тыс. баррелей за май-июнь и поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тыс. баррелей.

Страны ОПЕК+ призвали других крупных производителей нефти присоединиться к сокращению добычи, говорится в коммюнике. Возможность дальнейшего продления сделки ОПЕК+ будет зависеть от полного соблюдения квот всеми странами альянса, отмечается в документе.

Кроме того, в коммюнике отмечается, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца декабря 2020 года.

Согласно документу, участвующие в заседании страны подтверждают ранее взятые на себя обязательства, а также призывают всех основных производителей нефти внести пропорциональный вклад в стабилизацию рынка нефти, принимая во внимание значительные усилия, приложенные ОПЕК и другими странами, участвующими в соглашении.

Minval.az