Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана внесло ясность в вопрос, возникший в связи с системой icaze.e-gov.az.

Как заявили в агентстве, разрешения лиц, получивших их раньше, в настоящее время не активны. Разрешение вступает в силу только после того, как уполномоченный сотрудник войдет в систему и активизирует разрешение, срок которого истек.

Сообщается, что необходимо убедиться в достоверности информации о сотрудниках. Разрешения, зарегистрированные как безошибочные, утверждаются в течение дня.

Можно активизировать только разрешения, срок действия которых истек. В противном случае нужно добавить разрешение в систему как новое.

В информации отмечено, что список сфер, деятельность которых разрешена, указан в соответствующем решении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Если направление деятельности граждан не подтверждено решением Кабинета министров, а их разрешение в системе будет активизировано, то они могут быть оштрафованы за нарушение правил карантина, если покинут место жительства. Если есть какая-либо ошибка в персональных данных сотрудника, то разрешение должно быть аннулировано и создано заново.

Согласно решению Кабмина, на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района с 00:00 6 июня 2020 года до 06:00 8 июня 2020 года приостановлена деятельность по всем сферам работ, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей.

Передвижение лиц, работающих в сферах, деятельность которых разрешена в указанных городах и районе, и служебных автомобилей разрешается после внесения информации о них в портал icaze.e-gov.az.

Minval.az