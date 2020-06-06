7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 18-21, днем 25-29, в Баку ночью 19-21, днем 27-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром будет туман, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az