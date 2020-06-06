Завтра на главных улицах, проспектах, дорогах и в поселках Баку в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы.

Как сообщили в коммунальных структурах столицы, дезинфекционные работы будут проводиться утром 7 июня.

Minval.az