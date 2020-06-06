Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено работать на выходных, также не могут пользоваться личными транспортными средствами.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана Кямран Алиев на телепередаче «Xəzər aktual».

«В период предыдущих запретов мы увидели, что люди, имена которых внесены в портал электронных разрешений, пользовались личными транспортными средствами. Почти весь день они ездили по улицам города, а когда их останавливали, то говорили, что едут на работу. Но посмотрев на адрес их проживания и работы становилось очевидно, что это не соответствует ни месту работы, ни месту жительства. Поэтому данный шаг был предпринят для предотвращения подобных случаев».

«Люди, работа которых находится рядом с домом и у которых есть разрешение, могут воспользоваться велосипедом, либо идти пешком», — заявил Кямран Алиев.

Minval.az