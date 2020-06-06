«Уже выявлены передвигающиеся без разрешения автомобили, наряды полиции привлекают их к ответственности. Информация о нарушивших сегодня правила карантинного режима будет предоставлена завтра».

Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

Представитель ГДП отметил, что наряду с нарушителями правил карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, были и те, кто пытался пересечь установленные на въезде и выезде посты:

«Эти лица также были задержаны и возвращены назад».

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