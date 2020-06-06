В Азербайджане без каких-либо разрешений и завещаний у умерших будут изымать роговицу с целью трансплантации.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона «О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей».

Согласно проекту, роговица глаз и другие ткани, которые можно извлечь без внешних изменений трупа, будут изыматься без каких-либо разрешений и завещаний.

Законопроект был обсужден на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса 4 июня и рекомендован к пленарному заседанию.

Minval.az