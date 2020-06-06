Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составила протокол в отношении фирмы Yaqub.

Как передает Report, Сабунчинский районный суд на основании протокола вынес решение наложить на фирму штраф в размере 25 тыс. манатов.

Компания признана виновной по статье 192.1 (Привлечение работодателями физического лица к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без заключения трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики) Кодекса об административных проступках.

Жалоба, поданная недовольной решением представительницей фирмы Yaqub Людмилой Салимовой, рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

На заседании под председательством судьи Габиля Мамедова жалоба была отклонена, решение осталось в силе.

Minval.az