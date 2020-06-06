Беларусь ведет переговоры с Азербайджаном и Саудовской Аравией о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти.

Как передает Интерфакс, заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть.

«Мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем. Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году. В планах — заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии», — сказал Лабуть в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

При этом, по его словам, планируется поэтапное ежегодное увеличение объемов альтернативных поставок нефти. «Тем более что с каждым годом по мере приближения к финишу российского налогового маневра конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать», — подчеркнул Лабуть.

«У нас горизонт планирования — 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет», — добавил он.

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