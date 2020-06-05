С 00:00 6 июня до 06:00 8 июня по причине увеличения случаев заражения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе введен в действие жесткий карантинный режим. Соблюдение требований, указанных в соответствующем решении Оперштаба, является обязательным.

При этом в выходные без ограничений будут работать органы полиции, коммунальные структуры, больницы, предприятия социальных услуг. Также разрешены грузоперевозки всеми видами транспорта, добыча нефти и газа, ее хранение и переработка, телерадиовещание, связь, мелиорация, производство электроснабжение и ее снабжение, а также деятельность производственных предприятий, носящих бесперебойный характер.

Граждане смогут покидать свои места проживания только при двух случаях: необходимости в получении неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах близких. Жители городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района для участия в похоронах близких родственников должны получить разрешение посредством «колл-центра» 102 Министерства внутренних дел Республики. Для получения медицинской помощи необходимо будет звонить в 103.

В рамках режима полностью запрещается работа всех объектов торговли и услуг, приостанавливается работа общественного транспорта и использование личного.

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