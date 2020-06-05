Запрещается посещение пляжей в период полной изоляции граждан, говорится в заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Напомним, 4 июня 2020 года Кабинет министров АР утвердил решение об ужесточении карантинного режима в связи с резким скачком выявленных больных коронавирусом. Согласно решению, с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет применяться строгий карантинный режим. На уикенд закрываются магазины, а движение транспорта будет остановлено.

Покинуть дом можно лишь в случае опасности или же для посещения похорон близких родственников. Для последнего заранее надо получить разрешение, позвонив на 102.

Ряд структур, в том числе больницы, скорая помощь, коммунальные службы продолжат свою работу.

Соответственно, в МЧС сделали категорическое предупреждение гражданам упомянутых городов и района. И хотя до открытия пляжного сезона еще осталось немного времени, некоторые все же предпочитают окунуться в море в ясный теплый день. Поэтому министерство напомнило о правилах, которые распространяются на всех, призвав строго соблюдать карантин в течение предстоящих двух дней.

Minval.az