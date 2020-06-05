В Азербайджане выявлено еще 338 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Четыре пациента с коронавирусом (1940 г.р., 1957 г.р., 1957 г.р. и 1972 г.р.) скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6860 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3871 человек вылечился, 82 скончались, 2907 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 66 из них оценивается как тяжелое, 73 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 328 385 тестов на коронавирус.

Minval.az