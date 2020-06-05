Маркеты и торговые объекты на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района сегодня могут работать до 00:00. Об этом сказал начальник пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов, передает АПА.

Он отметил, что в настоящее время в работе маркетов и других торговых объектов ограничений нет: «Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, работа этих объектов будет приостановлена с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня».

Э.Захидов также сказал, что сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск будут осуществлять постоянный и усиленный контроль за соблюдением карантинного режима: «В районах и городах, где применяется решение, полицейский надзор будет не только в центральной части, но и везде, даже во дворах. Мы призываем граждан два дня находиться дома, не выходить на улицу. В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Абшеронском районе в субботу и воскресенье гражданам (за исключением имеющих соответствующее разрешение) запрещается покидать места проживания. Нарушившие это правило лица будут оштрафованы на 100 манатов в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках».

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что полиция не разрешает магазинам и другим торговым объектам работать после 14:00.

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