Минобразования обратилось к студентам в связи с платой за обучение.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, в настоящее время каждый второй студент получает образование за счет государства.

Тем не менее, для оказания дополнительной поддержки студентам в этот период в связи с платой за обучение функционирует портал e-teleb.edu.az.

На этом портале могут зарегистрироваться студенты из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, и сделать обращение в связи с оплатой обучения за весенний и осенний семестры 2020 года государством. Прием заявок продолжается до 10 июня.

Информация о результатах обращений будет обнародована со следующей недели.

Minval.az