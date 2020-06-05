5 июня Конгресс азербайджанцев Швеции (КАШ) празднует свое 10-летие. КАШ был создан в 2010 году, и его бессменным председателем является Эмиль Мирзоев. Основная задача Конгресса — сплочение всех азербайджанцев, проживающих на территории Швеции. Первоначально представительство Конгресса появилось в столичном городе Стокгольме. В настоящее время имеются представительства по всей территории страны. Сам Конгресс включает в себя 32 организации, а также спортивный клуб «Нефтчи».

За эти 10 лет членами Конгресса было проведено более 150 важных встреч, в ходе которых были подняты очень важные вопросы, в том числе и вопрос признания Швецией Ходжалинского геноцида. Так, на встрече с представителями партии буржуазно-консервативного блока «Альянс», члены Конгресса в 2018 году вновь предоставили фото и материалы, доказывающие зверские акты армянских террористов в отношении мирного азербайджанского населения в Ходжалы и призвали шведских политиков поднять вопрос Ходжалинского геноцида в Риксдаге подчеркнув при этом, что в отличие от событий 1915 года в Османской империи, геноцид против мирных жителей оккупированных азербайджанских земель — это факт, в то время как «армянский геноцид» до сих пор остается под большим вопросом из-за отсутствия доказательств.

Также члены Конгресса выразили свое недовольство по поводу того, что некоторые шведские политики, ради своей популяризации среди ассирийцев и армян Швеции, используют «геноцид» как политический инструмент, при этом игнорируя призыв официальной Анкары открыть архивы и доказать, имел ли «геноцид» место или нет.

Кроме того, в число важных мероприятий вошел также проведенный 9 апреля 2018 года в Стокгольме вечер азербайджанской поэзии – как дань памяти выдающегося азербайджанского философа, мыслителя и поэта Гейдара Джемаля состоялся вечер Карабахской поэзии.

Почетными гостями мероприятия были члены семьи Гейдара Джемаля – супруга Гульнар Джемаль, сын (ныне покойный) Орхан Джемаль, дочь Каусар Джемаль, а также один из знаменитых российских журналистов и политологов Максим Шевченко.

Председатель азербайджанского Конгресса Э.Мирзоев подчеркнул вклад Гейдара Джемаля в доведении правды о нагорно-карабахском конфликте среди российской общественности и его поэтическом творчестве. По словам Э. Мирзоева, творческое наследие Гейдара Джемаля является бесценным вкладом в дальнейшую судьбу карабахской поэзии. Кроме того, было отмечено, что именно Карабах является центом зарождения и развития азербайджанской литературы и музыки, и, несмотря на более чем 30 – летную оккупацию азербайджанских земель, азербайджанцы, будучи в любом уголке Земли, прикладывают и будут прикладывать все усилия для передачи культурного наследия следующим поколениям.

Кроме того, было проведено очень много встреч, связанных с просветительской работой, обсуждениями политических процессов. Как отметил Э.Мирзоев, в связи с политической ситуацией в правящих и оппозиционных партиях страны, многие вопросы Конгресса азербайджанцев, к сожалению, не были освещены, хоть и были подняты членами Конгресса.

Э. Мирзоев неоднократно давал интересные интервью «Минвалу», в которых рассказывал о жизни азербайджанцев в Швеции, рассказывал о своих ощущениях, полученных во время визитов в Азербайджан. Очень запомнилась его яркая и смелая цитата, сказанная в одном из интервью:

«Азербайджан успешно развивается, делает значительные шаги, но все же мне очень хотелось, чтобы больше внимания уделялось именно людям. Нужно научиться слушать людей, разговаривать с ними, учитывать интересы народа – независимо от того, какую ты должность занимаешь. Очень сложно сохранить хорошее мнение о наших азербайджанских чиновниках, которые ведут себя высокомерно и отчужденно, считая, что в их руках сила и власть, убеждены, что все им дозволено и при этом совершенно не думают о людях своей страны. Они не «опускают себя» до общения с народом. Этот уродливый стереотип обязательно должен быть изжит, искоренен напрочь. Нужно уметь слушать людей»,– сказал в одном из них он.

Издание «Минвал» от души поздравляет Конгресс азербайджанцев Швеции с 10-летием и желает организации процветания и успехов!

Minval.az