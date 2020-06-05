В материале, размещенном 4 июня на сайте hayzinvor.am, являющимся официальным органом Министерства обороны Армении, говорится о том, что Вооруженные силы Армении заняли новую боевую позицию на северо-востоке страны на государственной границе с Азербайджаном.

В связи с этим Государственная пограничная служба официально заявляет, что информация о продвижении вперед армянской стороной своей позиции и занятии новой боевой позиции на линии соприкосновения на территории Газахского и Агстафинского районов, проходящей по азербайджано-армянской государственной границе, между боевыми позициями Азербайджана и Армении, не соответствует действительности».

«Наоборот, в результате выдвижения погранично-боевых позиций Государственной пограничной службы в ряде направлений возможности противника совершать диверсии и провокации были серьезно ограничены», – говорится в сообщении ГПС.

Minval.az