Руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов прокомментировал двухдневный запрет на выход из дома.

По его словам, граждане, нарушившие это требование, будут оштрафованы на 100 манатов в соответствии со статьей 211.1 Кодекса административных правонарушений.

«Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск будут регулярно и усиленно следить за режимом карантина. Запрет действует не только в центре городов, но и на всей территории, контроль будет осуществляться даже в кварталах. Мы призываем граждан сидеть дома два дня в неделю и не выходить на улицу. Наша цель — не штрафовать граждан, а принимать меры для защиты их здоровья. Мы надеемся, что наши граждане будут с пониманием выполнять эти требования», — отметил он.

Эхсан Захидов также отметил, что нельзя будет выбрасывать мусор:

«Выход из дома для выброса мусора не разрешается. Оперативный штаб при Кабинете министров определил только два случая для выхода из дома: если есть реальная угроза жизни гражданина, то он может покинуть дом, а для участия в похоронах близкого родственника необходимо получить разрешение МВД, позвонив в «102» или на горячую линию 012 590 80 20″.

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