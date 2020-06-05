Агентство по интеллектуальной собственности прокомментировало распространившуюся в последние дни в прессе и социальных сетях информацию о том, что азербайджанская народная песня «Küçələrə su səpmişəm» на портале Youtube представлена как иранская.

Как сообщили АПА в Агентстве, Агентство по интеллектуальной собственности взяло под контроль этот вопрос и провело соответствующее расследование.

Было установлено, что на ряде каналов Youtube, в том числе на каналах Chekhabar1234 и Persian Song, была размещена песня под названием Dooset daram в исполнении иранского музыканта Ферейдуна Асраэи (Fereydoun Asraei), и информация о том, что эта песня является азербайджанской народной песней, не указана: «Музыка упомянутой песни — это музыка азербайджанской народной песни «Küçələrə su səpmişəm». Слова песни изменены и не указана информация о происхождении музыки. Подобное присвоение музыки и, следовательно, косвенное представление ее в качестве иранской, является грубым нарушением авторских прав».

Агентство обратилось в Youtube с просьбой добавить информацию о названии и происхождении азербайджанской народной песни «Küçələrə su səpmişəm» на каналах chekhabar1234 и Persian Song, а также на других каналах, в противном случае закрыть эти каналы.

Minval.az