6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем 24-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем — 50-60 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром будет туман, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.

Minval.az