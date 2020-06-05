В Минобразования внесли ясность в вопрос окончания учебного года.

Согласно сообщению заведующего сектором по связям с общественностью Минобразования Джасарата Валехова, в распоряжении Кабинета Министров от 30 мая говорится, что до конца 2019/2020 учебного года приостанавливается учебный, учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана, и отложены все мероприятия в связи с этим:

«Окончание учебного года попадает на 14 июня, как и в прошлые годы. Многие люди думают, что завершение 2019/2020 учебного года означает окончание календарного года».

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