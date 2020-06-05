В связи с ужесточением особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что свободно могут передвигаться лишь автомобили аварийно-спасательных служб, машин скорой медицинской помощи и ограниченного числа сотрудников органов, деятельность которых разрешена: «Эти лица могут передвигаться лишь на служебных автомобилях. То есть человек, у которого имеется разрешение на работу, не может пользоваться личным автомобилем. В период ограничения также не допускается движение такси, автобусов и других частных легковых автомобилей. Лица, зарегистрированные на портале İcaze.gov.az и официально допущенные к деятельности, не могут использовать другой автомобиль помимо служебного автомобиля предприятия, на котором они работают».

К.Алиев также отметил, что граждане, пользующиеся специальными автомобилями в период ограничения, в соответствии с требованиями законодательства будут привлечены к ответственности: «В соответствии с требованиями статьи 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках физические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица от 1500 до 2000 манатов, либо в отдельных случаях с учетом личности совершившего нарушение может быть избрано наказание в виде административного ареста сроком до 1 месяца, юридическим лицам – штраф от 2000 до 5000 манатов».

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