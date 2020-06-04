40-летний российский и азербайджанский певец, возглавляющий концертные залы Крокус Сити Холл и Vegas City Hall Эмин Агаларов раскрыл еще один свой секрет. Оказалось, что помимо развода с моделью Аленой Гавриловой, у него еще был обнаружен коронавирус.

Певец объяснил в интервью оперному певцу Юсифу Эйвазову во время прямого эфира в Instagram, что уже справился с заболеванием, а скрывал этот факт, чтобы не множить и так многочисленные слухи вокруг своего имени.

По словам Агаларова, из-за болезни ему пришлось пройти довольно серьезное испытание. Он объяснил, что никогда в жизни не находился один, а тут ему пришлось две недели провести на самоизоляции в одиночестве.

«Встретился с самим собой впервые за 40 лет», — пошутил музыкант. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Агаларов также высказал уверенность, что выработанные во время болезни антитела позволят ему защититься от повторного заражения. Первым делом он мечтает встретиться с детьми, с которыми пока поддерживает связь дистанционно.

Ранее Эмин сообщил о разводе со второй женой Аленой Гавриловой. Он объяснил, что в браке «не все получилось, как мы планировали».

Minval.az