Журналист и генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин взял большое интервью у одного из богатейших бизнесменов России Араза Агаларова.

Владелец группы компаний Crocus Group в ходе беседы с журналистом и гендиректором «Газпром-медиа радио» Юрием Костиным поделился своим мнением о российской экономике, а также раскрыл интересные факты из своей жизни.

Россия, по словам Агаларова, очень богатая страна. Однако в экономике наблюдается явный застой, невзирая на имеющиеся у государства природные, финансовые и людские ресурсы. Бизнесмен уверен, что все упирается в рукотворные проблемы, от которых необходимо избавиться и пойти вперед с новыми силами.

Мечты России об экономическом росте в 3% Агаларов называет слишком мелкими, призывая руководство страны ставить более амбициозные цели и задачи.

«Жизнь так устроена: надо все время мечтать о том, чтобы ты мог мечтать дальше», — заявил собеседник, которого цитирует «Политэксперт».

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