Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Неждета Унувара орденом «Достлуг» за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Неждета Унувара орденом «Достлуг» за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Дата: 2020/06/04 19:56
Раздел: Азербайджан, Мир
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