Бакинское транспортное агентство (БТА) готово оказать содействие в доставке в соответствующие предприятия и учреждения сотрудников в период жесткого карантинного режима. Но учреждения и организации, которые не могут отрегулировать перевозки за счет внутренних ресурсов, должны обратиться в Оперативный штаб при Кабинете Министров. Оказание транспортных услуг будет обеспечено только на основании соответствующего указания Оперативного штаба.

Как говорится в сообщении БТА, обращения в связи с транспортными услугами должны делаться заблаговременно. Это важно для подготовки транспортных средств, водителей и другого технического персонала.

Отмечено, что в связи с введением жесткого карантинного режима с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня перевозки пассажиров по регулярным и экспресс-маршрутам будут полностью прекращены, а 5 июня 2020 года автобусы, выполняющие рейсы по регулярным и экспресс-маршрутам, будут работать в обычном режиме.

Minval.az