В Азербайджане в будущем планируется ограничить движение в выходные и праздничные дни, но об этом решение пока не принято». Об этом сообщил в ходе пресс-конференции председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, медицинское отделение Оперштаба подготовило много медико-методических указаний, однако они не соблюдались.

Согласно его словам, это не вторая волна, и страна находится на начальном этапе пандемии.

«Во время выхода из жесткого карантинного режима мы увидели, как статистические показатели изменились в непредвиденном направлении», — сказал Байрамлы.

Также он отметил, что для предотвращения эпидемии одного запрета недостаточно, а потому в течение недели люди также должны проявлять уважение друг к другу, соблюдая социальную дистанцию, и обязательно использовать медицинские маски.

Minval.az