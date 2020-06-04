В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района» будет ограничена деятельность центров «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal».

Как сообщили АПА в «ASAN xidmət», с 14:00 5 июня до 09:00 8 июня приостанавливается работа всех «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» в городе Баку, а также Сумгайытского и Гянджинского региональных центров «ASAN xidmət».

Граждане, которые должны обратиться в центры для получения готовых документов в указанные даты, могут воспользоваться соответствующими услугами в следующие рабочие дни.

Minval.az