В Азербайджане выявлено еще 262 случая заражения коронавирусом, 72 человека вылечились, умерли граждане 1960 г.р. и 1963 г.р..

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 6522 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3737 человек вылечились, 78 человек умерли, 2707 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 64 из них оценивается как тяжелое, 75 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 322.574 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az