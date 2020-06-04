В связи с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о продлении режима карантина до 15 июня, и смягчении части ограничений, увеличилась потребность в поездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что для обеспечения организации пассажироперевозок в соответствии с правилами карантина, и недопущения плотности пассажиропотока, по кольцевой ж/д пущены новые поезда.

В связи с этим в график движения электричек Баку — Хырдалан — Сумгайыт — Баку и Баку — Пиршаги — Сумгайыт — Баку внесены изменения.

Представляем вашему вниманию обновленный график движения электричек:

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