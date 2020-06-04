В Комиссию Милли Меджлиса по топонимии поступило предложение о переименовании села в Шамахы.

Об этом АПА сказал председатель комиссии Милли Меджлиса по топонимии Иса Габиббейли.

Он отметил, что Исполнительная власть Шамахинского района подняла вопрос о переименовании села Сагиян, входящего в административно-территориальное деление этого района: «Мы расследовали этот вопрос, есть разные версии происхождения названия села. Происхождение топонима неизвестно, определить это сложно. Поэтому к предложению о переименовании мы отнеслись положительно. Данный вопрос будет рассматриваться на заседании Комиссии 8 июня.

От ИВ Шамахинского района также поступило предложение о новом названии села. В предложении отмечается, что уместно назвать село «Гюнешли». Это позволяет также географическое положение села. В 1994-2000 годы село называлось Гюнешли. Решение в связи с этим будет принято на онлайн-заседании Комиссии 8 июня».

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