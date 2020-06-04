В результате ночной операции в Хызы на пятом этаже жилого дома в поселке Гилази, в нежилой квартире, был задержан мужчина, выращивающий наркотические растения.

Как сообщили в МВД, им оказался житель поселка Тургай Агаев по прозвищу «Педро».

Во время допроса Агаев признался в совершении преступления и сообщил, что в мае посадил кусты конопли и вырастил их для личного пользования.

Сотрудники полиции изъяли 8 конопляных растений, посаженных Т.Агаевым в горшках, в качестве вещественных доказательств и передали их на биологическую экспертизу.

Было возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Minval.az