Экс-министр Тофик Зульфугаров опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук статус, в котором задается вопросом: почему азербайджанские депутаты, обсуждая варианты ответа на провокацию Пашиняна в Шуше, не могут предложить что-либо разумное.?

«Если не полномаштабное возобновление военных действий сейчас, то хотя бы выход из «Душамбинско-лифтовых»договоренностей по снижению напряженности или обьявление полностью бесполетной зоны над оккупированными территориями или сочетание этих мер? Почему они дискутируют на таком провинциальном уровне? Ваша задача показать народу и международному сообществу в дискуссии, степень недовольства радикальными действиями армян и требование к руководству начать освобождение территорий. Кому нужны ваши псевдо–«геополитические» рассуждения уровня чайханы?» — задается вопросом Тофик Зульфугаров.

Minval.az