«Применение ограничений в этот раз предусмотрено в первом кластере, т.е. в «оранжевой зоне».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, на следующей неделе, ограничения могут охватить территорию всей страны, данный вопрос в настоящее время обсуждается: «Это опять же зависит от эпидемиологической обстановки и степени соблюдения правил жителями регионов. Помимо крупных городов, ограничения будут введены и в селах, если эпидемиологическая обстановка в них будет соответствовать эпидемиологическим показателям «оранжевой зоны». В селах также возможно введение полного запрета на выход на улицу в выходные.

Отмечу, в некоторые села уже несколько дней закрыт въезд-выезд. И даже внутри сел запрещен въезд-выезд на некоторые жилые участки. Эти меры постоянно используются в мировой практике. Там были обследованы лица с положительными результатами тестов, они затем были госпитализированы. Лиц же с отрицательными результатами поместили на карантин».

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