«Решение о закрытии границ, приостановлении авиарейсов остается в силе до 15 июня».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что ограничения могут быть относительно выходных дней: «Детали будут известны в решении, которое будет объявлено завтра. Оперативный штаб принимает решение в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Исходя из нынешних обстоятельств, принятие решения об открытии границ и возобновлении авиарейсов не является актуальным. Однако на следующей неделе будет принято решение по сложившейся ситуации».

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