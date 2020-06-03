«Из-за несоблюдения требований интенсивность заражения увеличивается».

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что, основываясь на международном опыте, было предложено запретить выход на улицу в выходные дни. О деталях предложения премьер-министр сообщит завтра: «После можно будет провести повторный брифинг и ответить на вопросы. На этой неделе было сделано обращение о сокращении рабочих часов в пятницу в государственных учреждениях. Наши граждане должны учитывать, что все торговые центры, включая продажу продовольственных товаров, будут закрыты, за исключением дежурных аптек.

Граждане не должны паниковать. Обращаемся к магазинам, чтобы они продлили рабочее время. Пусть люди удовлетворяют свои потребности. В субботу и воскресенье работать будут жизненно важные сферы. В эти дни будут работать служба скорой помощи, аварийная служба. О решении в связи со сферами, которые должны работать, будет сообщено завтра. Ограниченному числу наших граждан будет предоставляться СМС-разрешение на выход. Только в особых случаях, связанных со здоровьем, для обращения в больницы будут предоставляться разрешения».

Также предложено сократить рабочее время в пятницу в государственных учреждениях. В четверг и пятницу следует учитывать, что все торговые центры и даже рынки будут полностью закрыты. Обсуждается вопрос дежурных аптек».

Minval.az