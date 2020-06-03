«Использование общественного и личного транспорта на выходных будет полностью запрещено. Исключения предусмотрены в отношении тех, кто работает в определенных сферах».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р. Байрамлы отметил, что сегодня медицинские учреждения оказывают услуги благодаря труду наших самоотверженных врачей: «Врачи продолжают выполнять тяжелую работу. Во многих зарубежных странах пациенты до тяжелого или средней степени тяжести состояния остаются дома. Однако у нас пациента размещают в соответствующее медицинское учреждение сразу же после положительного результата теста. По этой причине, несмотря на такое количество заразившихся людей, число умерших небольшое».

Планируется полное закрытие торговых центров в выходные, добавил Байрамлы.

По его словам, в связи с этим граждане могут закупить продукты на два дня.

Он также отметил, что в эти дни будет разрешено выходить на улицу, получив СМС-разрешение.

«Однако порядок получения будет отличаться от прежнего. То есть выходить на улицу будет разрешено только в связи с состоянием здоровья. Также предусматривается полностью запретить движение общественного и частного транспорта», — добавил Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB добавил, что могут быть сделаны предложения по сокращению рабочих часов в пятницу.

«Возможно введение с вечера пятницы по утренние часы понедельника полного ограничения движения, а также движения частных автомобилей, закрытия магазинов и создания режима, в котором передвижение будет полностью ограничено. По этому поводу завтра будет принято обращение к главе Оперативного штаба, премьер-министру Али Асадову. В своем выступлении премьер-министр подробно коснется этих вопросов», — заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Minval.az