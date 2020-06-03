Оператор Айтен Мамедова получила травму во время массовых беспорядков в США, сообщает «Спутник».

Напомним, что уже вторую неделю в США бушуют протесты в связи с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Мамедова получила травму во время разгона митинга, который проходит в Вашингтоне у Белого дома – официальной резиденции президента Америки. Об этом она рассказала, будучи гостьей YouTube-проекта азербайджанской ведущей Айнур Талыбовой.

Во время акции протеста полицейские для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ, и в ходе возникшей из-за применения газа суматохи находившаяся в толпе Мамедова получила травму ноги и руки. Она уже несколько дней принимает участие во всех протестах, так как все происходящее снимает на камеру в связи с работой.

«Митингующие делятся на две части: одни требуют соблюдения своих прав, а вторая группа более агрессивна. Они выходят на улицу вечером и начинают уничтожать все на своем пути. Полиция дает возможность людям участвовать в митинге, но когда число людей увеличивается, правоохранители вынуждены их разгонять, используя слезоточивый газ и резиновые пули», — отметила Мамедова.

Ей сразу была оказана медицинская помощь. Несмотря ни на что, Мамедова намерена и дальше принимать участие в митингах.

Айтен Мамедова работала с 2003 года оператором в Азербайджане, а с 2012 года живет в Америке и сотрудничала со многими азербайджанскими СМИ в США.

Включение с Айтен Мамедовой с 10.30.



Minval.az