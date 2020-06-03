Представители интеллигенции из Товузского района отправили благодарственное письмо профессору Ильхаму Рагимову за поддержку им призыва президента по борьбе с коронавирусом.

Как передает Musavat.com, в письме говорится, что эта беда, охватившая весь мир и унесшая сотни тысяч человеческих жизней, не обошла стороной и Азербайджан:

«Мы испытываем гордость, что вы вместе с вашими деловыми партнерами – нашими соотечественниками Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — думаете о родном народе и заботитесь о его безопасности.

Нам было очень отрадно узнать, что по призыву президента страны вы перевели в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 2 миллиона манатов, а также подарили стране 10 автомобилей скорой помощи, оснащенных современным оборудованием. Мы рассматриваем эти шаги в такие трудные и тяжелые дни в качестве яркого примера вашей любви и внимания к нашему народу и родине».

Представители интеллигенции особо благодарны профессору Ильхаму Рагимову за то, что один из этих автомобилей скорой помощи был подарен Товузскому району:

«Для товузцев был настоящим сюрпризом тот факт, что один из этих автомобилей вы подарили системе здравоохранения Товузского района. Мы высоко ценим строительство вами несколько лет назад оснащенной современным медицинским оборудованием больницы в селе Чиловдарлы, оказание вами помощи многим бедным семьям и студентам, а также другую вашу благотворительную деятельность. Перечисленная деятельность является показателем ваших тесных связей с родным очагом. От имени жителей нашего региона мы выражаем вам глубокую благодарность за это».

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