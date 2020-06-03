После продолжавшейся несколько дней жаркой погоды с вечера 3 июня до полудня 6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а 4 июня в некоторых районах полуострова временами до 25 м/с, в результате этого температура воздуха понизится на 5 градусов.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 4 июня в некоторых северных и западных районах, а вечером 5 июня и 6 июня в большинстве районов Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

Minval.az