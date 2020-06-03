4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 25-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых западных и северных районах возможны грозы, дожди и град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Порывистый ветер хазри на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Minval.az