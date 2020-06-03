Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере музея государственных атрибутов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев был проинформирован об экспонатах, которые демонстрируются в музее.

Также Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского Олимпийского спортивного комплекса. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе. После этого президент Ильхам Алиев встретился с группой спортсменов.

Кроме того, 3 июня в Тертерском районе после реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы. Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Minval.az