В Баку полиция начала рейды против тех, кто не носит маски.

Как сообщает АПА, сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в соответствии с требованиями законодательства в столице, где транспортный поток и население интенсивны.

Сотрудники полиции дают рекомендации гражданам, принимают меры в соответствии с требованиями законодательства в отношении тех, кто игнорирует правила, не соблюдает требования. Гражданам без масок предъявляется штраф.

Отметим, что за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за недопущение нарушения должностными лицами этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица — 100 манатов, юридические лица — 200 манатов.

Это нашло отражение в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым поправке к Кодексу об административных правонарушениях. За повторное совершение физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица — на 200 манатов, юридические лица — на 400 манатов.

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