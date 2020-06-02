Было осуществлено субсидирование услуг, предоставленных рядом государственных учреждений в прошлом году.

Об этом во время обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год» на сегодняшнем заседании комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр финансов Самир Шарифов.

Он отметил, что были выделены финансовые средства ЗАО «Бакинский метрополитен», ОАО «Azəristiliktəchizat», ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), ООО «Азерпочт», находящемуся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий:

«Мы оказали финансовую помощь этим организациям и в конце года. Их финансовое положение плохое».

Minval.az