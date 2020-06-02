Из 764 азербайджанских граждан, находящихся в Дагестане, 375 человек уже вернулись в Азербайджан, заявил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров.

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Согласно сообщению правительства Дагестана, во вторник глава Дагестана Владимир Васильев провел в режиме видеоконференцсвязи внеочередное заседание Совета Безопасности РД.

«Одним из первых участники заседания рассмотрели вопрос о принимаемых мерах относительно временного размещения граждан Азербайджана и пропуска их через государственную границу РФ. Кроме того, обсужден и вопрос организации возвращения российских граждан из Республики Азербайджан в период режима повышенной готовности по недопущению распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции», — приводит информацию «Интерфакс».

Вице-премьер Джафаров подчеркнул, что в связи с началом сложной эпидемиологической ситуации, азербайджанской стороной 5 апреля была закрыта граница на пропуск на въезд и выезд граждан. Из-за этого на территории РД скопилось большое количество граждан Азербайджана.

По словам Джафарова, на сегодня из 764 граждан Азербайджана пропущено через границу 375. «В части, касающейся наших граждан, проблем нет, находимся в тесном контакте с нашим посольством, по договоренности с промежутком в 15 дней посольство готовит списки российских граждан, желающих вернуться к нам, и таким образом мы пропускаем. Завтра мы готовы принять около 400 российских граждан из Азербайджана с дальнейшим их размещением на обсервацию на 14 дней», — добавил вице-премьер.

Васильев, в свою очередь, также напомнил о сайте, открытом азербайджанской стороной, на котором каждый желающий гражданин Азербайджана, находящийся в России, может зарегистрироваться и оставить заявку. Это позволит вовремя его пригласить и без лишних трудностей пропустить через границу.

«При том, что переход в первую очередь организовывался для женщин, для детей, при последнем переходе — 24 ребенка. Это вызывало разговоры о том, что это коррумпированная система, что невозможно пройти. Здесь я полагаю нам всем с нашей стороны нужно продолжать разъяснительную и контрольную работу и взаимодействие с нашими соседями. Я убежден, при доброй воле и взаимном сотрудничестве, которое я сейчас констатирую с азербайджанской стороной, у нас все получится», — выразил уверенность глава Дагестана.

Minval.az