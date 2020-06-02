Заместитель министра образования Махаббат Велиева направила письмо-инструкцию районным (городским) отделам образования, общеобразовательным учреждениям, непосредственно подчиняющимся Министерству образования и другим общеобразовательным учебным заведениям, не находящимся в непосредственном подчинении Министерства образования.

В письме говорится, что до конца 2019-2020 учебного года во всех учебных заведениях, функционирующих на территории Азербайджанской Республики учебный, учебно-воспитательный процесс приостановлен, за исключением приема обращений граждан, связанных с оценкой (аттестацией) обучающихся, экзаменов и интервью по приему детей (учащихся) в общеобразовательные учреждения, выдачи различных справок и документов, других мероприятий, не имеющих прямой связи с учебным и учебно-воспитательным процессом.

Деятельность общеобразовательных учреждений по итогам текущего учебного годп регулируется в следующем порядке:

1. Сотрудники общеобразовательных учебных заведений, не выполняющие свою работу на рабочих местах по различным направлениям деятельности, приостановленным в связи со сложившейся ситуацией, привлекаются к дистанционной работе. При определении сотрудников, которые должны быть вызваны на работу по указанию руководителей общеобразовательных учреждений, учитывается следующее:

— сотрудники, имеющие на попечительстве малолетних детей (моложе 7 лет), ухаживающие за пожилыми и нуждающимися в медицинской помощи лицами;

— сотрудники старше 65 лет;

— сотрудники, которые из-за сложившейся ситуации находятся не в тех районах (городах), где расположены общеобразовательные учреждения, в которых они работают, привлекаются к дистанционной работе.

2. Со 2 по 15 июня на основании графика, составленного директорами общеобразовательных учреждений, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил для оценивания успеваемости учащихся по итогам года и другой работы заместители директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители и при необходимости другие педагоги будут привлечены к работе.

3. Вопросы переводов лиц, обратившихся в связи с переводом в другие общеобразовательные учреждения, рассматриваются только после выставления им оценок по итогам текущего учебного года. Вопросы переводов учащихся, несогласных с выставленными им годовыми оценками, а также тех, чьи знания не были оценены по уважительной или неуважительной причине рассматриваются на основании установленных правил после их участия в повторном оценивании знаний в их нынешних общеобразовательных учебных заведениях.

4. Прием на 2020-2021 учебный год документов в I класс детей, чьи заявления были зарегистрированы в электронном виде, начинается со второй половины августа текущего года.

5. Прием в I классы общеобразовательных учреждений, лицеев и гимназий, работающих с одаренными детьми, будет проводиться в течение июня текущего года, а в другие классы – во второй половине августа.

6. Учащиеся, обучавшиеся в 2019-2020 учебном году в IX и XI классах, должны сдать учебники в общеобразовательные учреждения 15-30 июня, учащиеся II-IV, VI-VIII и X классов – 1-15 августа, учащиеся I и V классов – 1-15 сентября. Прием учебников будет выполняться по графику, установленному директорами общеобразовательных учреждений с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

7. Аттестаты учащихся, которые участвовали в I этапе выпускных экзаменов IX классов по Нахчыванской Автономной Республике, городам Баку и Ширван, но не согласны с набранными баллами, желают повторно сдать выпускные экзамены и в связи с этим обратились в соответствующем порядке (в течение 30 дней) с заявлением к руководителю учебного заведения, должны быть вручены им после экзамена.

8. За исключением учащихся, которые примут участие в приемных экзаменах в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования, учащиеся IX классов, которые из-за сложившейся ситуации не смогут участвовать летом в выпускных экзаменах в связи с пребыванием не в тех районах (городах), в которых находятся общеобразовательные учебные заведения, в которых они учатся, смогут принять участие в выпускных экзаменах, которые будут организованы Государственным экзаменационным центром в сентябре текущего года.

9. Переводы учащихся из класса в класс, предоставление государственных свидетельств выпускникам и другие важные вопросы решаются в общем порядке на основании соответствующего решения педагогического совета и приказа по учебному заведению.

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