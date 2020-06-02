«Валютная позиция в Азербайджане в 2019 году значительно укрепилась».

Об этом во время обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год» на сегодняшнем заседании комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр финансов Самир Шарифов.

Oн отметил, что валютные резервы превысили госдолг примерно в 5 раз:

«Мы не торопимся, у нас, скорее, позиция выжидания. Определенные негативные последствия карантина на экономику были неизбежны. Хочу отметить, что наши оперативные данные показывают, что никаких проблем с исполнением бюджета нет. В бюджете по итогам пяти месяцев образовалось достаточно профицита. Согласно оперативным данным, образовался профицит в размере 500 млн манатов».

Министр также отметил, что Минфин не обращался по поводу пересмотра государственного бюджета.

Minval.az